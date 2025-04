Livro traz diretrizes e experiências da Apoie na educação

Com o intuito de compartilhar a experiência capixaba e servir de inspiração e orientação para que a metodologia da Ação Psicossocial e Orientação Interativa Escolar (Apoie) possa ser reaplicada, a Secretaria da Educação (Sedu) lançou, nessa quinta-feira (10), o livro “Diretrizes da Apoie: História, metodologia e práticas na educação”.

A publicação reúne a trajetória, os fundamentos e as práticas desenvolvidas pelo programa na Rede Estadual de Ensino do Espírito Santo, desde a sua criação, em 2019, até os resultados alcançados em 2024. O material apresenta o trabalho das equipes de psicologia e serviço social na educação capixaba, consolidado a partir da implantação desses profissionais nas escolas, conforme a Lei nº 13.935/2019.

Dividido em seis capítulos, o livro aborda desde o histórico institucional, até os fundamentos éticos e técnicos que orientam a atuação dos profissionais, além de detalhar a metodologia baseada em dois eixos principais: “Prevenção e Diálogos” e “Apoio, Acolhimento e Orientações”. Também são destacadas as parcerias e articulações intersetoriais que fortalecem o trabalho realizado nas unidades escolares.

Entre os resultados apresentados, estão as ações psicossociais, formações, atendimentos e estratégias de prevenção desenvolvidas ao longo dos últimos anos, incluindo a parceria com a plataforma VIVESCER, iniciativa do Instituto Península, voltada à formação e valorização dos profissionais da educação.

Durante a apresentação do material, o secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, destacou que, com o lançamento do material, o Governo do Estado reafirma o compromisso com a promoção de uma educação pública humanizada, acolhedora e atenta às necessidades da comunidade escolar.

“O trabalho realizado ao longo desses anos demonstra nossa dedicação em garantir que nenhum estudante fique para trás. Estamos focados em construir uma rede de ensino cada vez mais inclusiva, que priorize o bem-estar e o sucesso de todos os alunos”, disse o secretário Vitor de Angelo.