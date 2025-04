Lotofácil 3360: veja as cidades capixabas que tiveram ganhadores

O sorteio da Lotofácil 3360 foi realizado nesta sexta-feira (4) no Espaço da Sorte, em São Paulo. O concurso teve prêmio estimado em R$ 6,5 milhões, atraindo milhares de apostadores de todo o Brasil em busca da sorte.

Números da Lotofácil 3360: Resultado Oficial

A Caixa divulgou os 15 números sorteados no concurso 3360 da Lotofácil. Confira os números da sorte:

01 – 02 – 03 – 04 – 06 – 08 – 09 – 10 – 11 – 16 – 17 – 20 – 21 – 23 – 25.

Apostas ganhadoras com 14 números no Espírito Santo

ARACRUZ/ES LOTERIA SORTE GRANDE CASA LOTERICA SORTE GRANDE LTDA ME 15 Fisico Não Simples 1 R$1.853,44 CARIACICA/ES FS LOTERIA LTDA FS LOTERIA LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$1.853,44 GUARAPARI/ES LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS SILCE 15 Fisico Não Simples 1 R$1.853,44 LINHARES/ES A PREMIADA Silva & Maciel Casa Loterica LTDA ME 16 Fisico Não Bolão 10 R$3.706,80 PIUMA/ES GOL LOTERIA CASA LOTERICA GOL LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$1.853,44 SAO GABRIEL DA PALHA/ES LOTERIA SAO GABRIEL LOTERIA SAO GABRIEL LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$1.853,44 SERRA/ES LOTERIA CARAPINA LOTERIA CARAPINA LTDA – ME 16 Multicanal Não Bolão 25 R$3.706,75 SERRA/ES SANTA CLARA ARF SERVICOS LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$1.853,44 SERRA/ES TREVO LOTERIA TREVO LOTERIAS LTDA 16 Multicanal Não Bolão 10 R$3.706,80 VILA VELHA/ES LOTERIA CANAL LOTERIA CANAL LTDA-ME 15 Fisico Sim Simples 1 R$1.853,44

Quem Ganhou na Lotofácil 3360?

A apuração dos vencedores ainda está em andamento. Por isso, para saber se houve ganhador com 15 acertos ou em outras faixas, é essencial consultar o site das Loterias Caixa ou ir até uma lotérica.

Como é o Jogo da Lotofácil?

Na Lotofácil, o jogador escolhe de 15 a 20 números, entre os 25 disponíveis no volante. A aposta mínima custa R$ 3,00, e é possível jogar presencialmente ou pelo site oficial da Caixa.

Quais as Chances de Ganhar?

As probabilidades de acerto variam conforme a quantidade de números apostados. Com 15 números, a chance de acertar os 15 é de 1 em 3.268.760. Aumentar a quantidade de dezenas melhora as chances, mas também eleva o custo da aposta.

Como Receber o Prêmio da Lotofácil?

Se você acertou algum prêmio no concurso Lotofácil 3360, é possível retirar valores de até R$ 2.112,00 nas casas lotéricas. Para prêmios maiores, vá até uma agência da Caixa, com um documento com foto e o comprovante da aposta.

Quando Será o Próximo Sorteio?

O concurso Lotofácil 3361 será sorteado neste sábado (5), às 20h. O valor estimado para o prêmio principal é de R$ 1,7 milhão, segundo a Caixa Econômica Federal.

Como Apostar na Lotofácil?

Você pode apostar na Lotofácil em qualquer casa lotérica credenciada ou pela internet, usando o site ou aplicativo da Caixa. Também é possível entrar em bolões oficiais, aumentando suas chances com apostas em grupo.

Onde Ver os Resultados Atualizados?

Acompanhe os sorteios ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube ou veja o resultado no site oficial das Loterias Caixa. Esses canais informam de forma segura todos os detalhes do concurso.

Lotofácil 3360: Aposte com Responsabilidade

Mesmo com boas chances em relação a outras loterias, é importante lembrar: aposte com consciência. Jogar deve ser uma diversão, não uma obrigação. Mantenha o controle sobre seu orçamento.