Lotofácil 3372: confira as dezenas sorteadas e quem ganhou a bolada

A Caixa Econômica Federal sorteou neste sábado, 19 de abril de 2025, o concurso Lotofácil 3372, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O sorteio começou às 20h e seguiu o cronograma regular das Loterias Caixa.

Os números sorteados foram:

Aposta leva prêmio principal da Lotofácil 3372

Uma aposta acertou os 15 números e conquistou o prêmio máximo do concurso Lotofácil 3372. A Caixa ainda avalia o valor final a ser pago ao ganhador, que pode ultrapassar R$ 1,8 milhão. Milhares de outras apostas também garantiram prêmios menores nas faixas de 14 a 11 acertos.

Caixa divulga detalhes da premiação

Após o sorteio, a Caixa informou os valores pagos em cada faixa e a quantidade de ganhadores. O banco vai divulgar, nas próximas horas, a cidade do vencedor principal e as apostas premiadas em todo o país.

Apostadores participam da Lotofácil com até 20 números

Para participar, os apostadores escolhem entre 15 e 20 dezenas, entre os 25 números disponíveis no volante. Quem acerta 11, 12, 13, 14 ou 15 números recebe prêmios proporcionais. A aposta mínima, com 15 dezenas, custa R$ 3,00.

Aumente as chances com mais números

Quem aposta com mais dezenas aumenta as chances de acerto. Uma aposta simples (15 dezenas) tem chance de 1 em 3.268.760 de acertar os 15 números. Já uma aposta com 20 dezenas melhora essa chance para 1 em 211.

Ganhadores retiram prêmios nas lotéricas ou na Caixa

Os ganhadores podem retirar prêmios de até R$ 2.259,20 em qualquer casa lotérica. Para valores acima desse limite, é necessário ir até uma agência da Caixa, levando documento oficial com foto e o bilhete premiado.

Caixa investe parte da arrecadação em projetos sociais

A Caixa direciona parte dos recursos arrecadados com as apostas da Lotofácil para projetos sociais nas áreas de educação, saúde, cultura e esporte. Ao jogar, o cidadão também ajuda a financiar iniciativas públicas em todo o Brasil.

Para mais informações sobre o concurso Lotofácil 3372, acesse o site oficial das Loterias Caixa ou procure uma lotérica credenciada.