Lotofácil tem 3 apostas ganhadoras de uma única cidade do Sul do ES

A Caixa Econômica Federal sorteou neste sábado, 26 de abril de 2025, o concurso Lotofácil 3377 no Espaço da Sorte, em São Paulo. Milhares de apostadores acompanharam o evento em busca do prêmio milionário.

Números sorteados na Lotofácil 3377

No concurso Lotofácil 3377, os números sorteados foram:

01 – 02 – 03 – 05 – 06 – 07 – 09 – 10 – 11 – 16 – 18 – 19 – 21 – 22 – 25.

Quem acertou todos os 15 números levou o prêmio principal para casa. A Lotofácil também premiou quem fez 11, 12, 13 ou 14 acertos.

Apostas ganhadoras com 14 acertos no ES

LINHARES/ES LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS SILCE 15 Fisico Não Simples 1 R$2.227,48 MARATAIZES/ES CANECO DE OURO LOTERIAS CANECO DE OURO LOTERIAS LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$2.227,48 MARATAIZES/ES LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS SILCE 15 Fisico Não Simples 1 R$2.227,48 MARATAIZES/ES LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS SILCE 15 Fisico Não Simples 1 R$2.227,48 VITORIA/ES MARCA DA SORTE VITORIA EMPREENDIMENTOS LOTERICOS LTDA 16 Multicanal Não Bolão 19 R$4.454,93 VITORIA/ES PINTE A SORTE MILIONARIA LOTERIA DA SORTE LTDA EPP 15 Fisico Não Simples 1 R$2.227,48

Premiação da Lotofácil 3377

A Lotofácil 3377 distribuiu prêmios para diferentes faixas de acerto. O valor para cada ganhador dependeu da arrecadação total e do número de acertadores em cada categoria.

Apostadores que fizeram 15 pontos ganharam o prêmio máximo, enquanto quem marcou 14, 13, 12 ou 11 números também recebeu valores proporcionais.

Como conferir seu bilhete da Lotofácil 3377

Para saber se você ganhou na Lotofácil 3377, compare atentamente seu bilhete com os números sorteados. Se participou de bolões, confira o resultado da sua cota.

Você também pode acessar o site oficial das Loterias Caixa, ir até uma casa lotérica ou consultar o aplicativo para verificar o resultado.

Como receber o prêmio da Lotofácil 3377

Se você acertou na Lotofácil 3377 e ganhou até R$ 2.259,20, pode retirar o prêmio em qualquer casa lotérica. Para valores superiores, é necessário ir até uma agência da Caixa com documentos pessoais e o bilhete premiado.

A Caixa libera prêmios acima de R$ 10 mil após dois dias úteis.

Como jogar na Lotofácil

Você pode apostar na Lotofácil escolhendo entre 15 e 20 números no volante, que contém 25 dezenas disponíveis. Também é possível usar a Surpresinha, que gera números aleatórios, ou a Teimosinha, que mantém o mesmo jogo por concursos consecutivos.

A Caixa aceita apostas até as 19h do dia do sorteio, em lotéricas ou pela internet.

Próximo sorteio da Lotofácil

Depois do concurso Lotofácil 3377, o próximo sorteio ocorrerá na segunda-feira, 28 de abril de 2025. A Caixa já divulgou a estimativa de prêmio para o próximo concurso.

Os sorteios da Lotofácil acontecem de segunda a sábado, sempre às 20h (horário de Brasília).

Dicas para aumentar as chances na Lotofácil

Você pode aumentar suas chances na Lotofácil jogando com mais números, participando de bolões ou equilibrando suas apostas entre dezenas pares e ímpares.

Mesmo assim, lembre-se de que a Lotofácil 3377, como todos os concursos, depende exclusivamente da sorte.