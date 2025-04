Lula aparece com curativos no rosto e na mão durante evento em SP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chamou a atenção ao surgir com curativos no rosto e na mão durante a cerimônia de anúncio da expansão da fábrica da Novo Nordisk, em São Paulo, nesta segunda-feira (1º).

Procedimento dermatológico simples

Segundo o próprio presidente, o curativo acima da sobrancelha foi resultado de um procedimento dermatológico simples, realizado no fim de semana, para a retirada de uma pinta. Já o ferimento na mão teria sido causado por uma de suas cachorras durante uma brincadeira.

Lula e a primeira-dama, Janja Lula da Silva, possuem três cães adotados: Resistência, de 5 anos, que ficou conhecida ao subir a rampa do Palácio do Planalto durante a posse presidencial, em 1º de janeiro de 2023; Paris, de 10 anos; e Esperança, adotada por Janja durante uma visita ao Rio Grande do Sul, na época das enchentes de 2024.