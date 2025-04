“Máfia dos Milagres” debate autismo e combate falsas curas

Durante o mês de abril, quando a sociedade reflete sobre respeito, inclusão e direitos das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), o jornalista e escritor Maxwell dos Santos reforça a importância de sua obra Máfia dos Milagres. Disponível na Amazon e concorrente ao Prêmio Kindle Vozes Negras, o livro combina ficção e crítica social em uma narrativa envolvente para o público infantojuvenil.

A trama acompanha Úrsula, uma jovem professora de ciências de 22 anos, que enfrenta falsas promessas de cura para o autismo após conhecer Arthur, um aluno de 13 anos com altas habilidades. Ao descobrir a influenciadora Nathalia Alves, que divulga “tratamentos milagrosos”, Úrsula se vê diante de um cenário alarmante de negacionismo científico e exploração de famílias vulneráveis. Movida pela indignação, ela decide agir para combater a desinformação.

Com linguagem acessível, personagens marcantes e uma trama dinâmica, o livro convida leitores de todas as idades a refletirem sobre o impacto da desinformação e a importância da ciência na defesa dos direitos humanos.

Maxwell dos Santos nasceu em 1986, em Vitória (ES), onde reside até hoje. Jornalista, radialista, designer gráfico e servidor público da Prefeitura de Cariacica desde 2017, também é editor-chefe do portal Marramaque e professor voluntário de Literaturas de Língua Portuguesa e História em cursinhos populares.

Licenciado em Letras/Português pelo IFES, é especialista em Revisão de Textos, Escrita Criativa, Educação Especial e Pedagogia. Atualmente, cursa bacharelado em Relações Públicas e é mestrando em Tecnologias Emergentes em Educação.

