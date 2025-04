Mamão: havaí avança e formosa recua nas roças

Na última semana (de 31/3 a 4/4), as dinâmicas de preços para ambas as variedades de mamão foram diferentes nas principais praças produtoras. Segundo agentes consultados elo Hortifrúti/Cepea, no Norte do Espírito, o havaí 12-18 foi negociado a R$ 2,20/kg, avanço de 21% em relação à semana passada. O aumento de preços registrado na praça se deve à menor disponibilidade de frutas ao longo da semana, não somente no Estado como também nas demais regiões produtoras, contribuindo com melhores preços pagos aos produtores.

Quanto ao desenvolvimento das áreas, agentes consultados relatam a maior incidência de frutas de menor calibre nas lavouras. Assim, houve considerável variação de preços, principalmente na região capixaba, com produtores que possuíam roças com frutas de maior calibre garantindo preços de venda maiores em detrimento àqueles com mamões mais miúdos.

