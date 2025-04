Marataízes: foragido é flagrado trabalhando em frente a delegacia

Um homem de 44 anos foi preso pela Polícia Civil, em conjunto com a Delegacia de Polícia de Marataízes, na última segunda-feira (7). O suspeito já havia sido condenado pela Justiça e havia fugido da Penitenciária Semiaberta de Vila Velha, em fevereiro.

Ele foi encontrado trabalhando em uma obra situada em frente à unidade policial.

Após os procedimentos de praxe, o preso foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Marataízes, onde permanece à disposição do Poder Judiciário.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui