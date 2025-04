Marisa Contreras e a presença feminina de sucesso no café

Se tem uma coisa que Marisa Contreras, de 59 anos, trouxe de berço, foi a veia empreendedora. A cafeicultora, empresária e idealizadora do Projeto Florada Premiada, juntamente com a 3 Corações, foi incentivada pelo pai, desde muito pequena, a empreender e criar oportunidades. Foi o que ela fez.

Formada em Farmácia, Marisa atuou por 23 anos ao lado do marido, Gabriel Contreras, no mercado do varejo farmacêutico. Ela conta que, com o sucesso do negócio, compraram uma fazenda, a Capoeira Coffee, em Areado, nas Montanhas do Sul de Minas Gerais.

