Mega-Sena: 3 apostas do ES faturam bolada

A Caixa Econômica Federal realizou, neste sábado, 19 de abril de 2025, o sorteio do concurso 2854 da Mega-Sena, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio estimado chegou a R$ 50 milhões, atraindo milhares de apostadores em todo o país.

Caixa divulga as dezenas sorteadas

A Caixa sorteou os seguintes números no concurso megasena 2854:

16 – 23 – 25 – 28 – 34 – 50.

A instituição ainda avalia se alguma aposta acertou os seis números e levará o prêmio principal.

Apostas ganhadoras com 5 acertos no ES

GUARAPARI/ES LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS SILCE 9 Fisico Não Simples 1 R$193.217,24 VIANA/ES LOTERIAS DA VILA LOTERIAS DA VILA LTDA 6 Fisico Não Simples 1 R$48.304,31 VITORIA/ES VILA DA SORTE VILA DA SORTE LOTERIAS LTDA 6 Fisico Não Simples 1 R$48.304,31

Apostadores aguardam confirmação de ganhadores

A equipe técnica da Mega-Sena segue conferindo as apostas. Se ninguém acertar as seis dezenas, o prêmio acumulará para o próximo sorteio, elevando ainda mais o valor da premiação.

Apostas premiadas na quina e quadra

Mesmo que nenhum bilhete leve o prêmio principal, a Caixa pagará valores expressivos para quem acertar cinco ou quatro dezenas. Esses ganhadores costumam receber quantias proporcionais ao total de acertadores em cada faixa.

Brasileiros apostam até às 19h no dia do sorteio

Milhares de brasileiros registram suas apostas diariamente. Quem deseja jogar na megasena precisa fazer isso até as 19h do dia do sorteio. As apostas podem ser feitas nas lotéricas, pelo site ou pelo app oficial da Caixa.

Valor da aposta e chances de vitória

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 5,00. O jogador que deseja aumentar as chances pode marcar até 20 números, com um custo maior. Quanto mais dezenas, maiores as probabilidades de ganhar.

Próximo sorteio já tem data marcada

A Caixa marcou o próximo sorteio da Mega-Sena para quarta-feira, 23 de abril de 2025. Se o prêmio acumular, o valor estimado poderá ultrapassar R$ 60 milhões.

Caixa orienta sobre o resgate do prêmio

Quem ganha na megasena deve apresentar o comprovante original da aposta e um documento com foto. A Caixa libera os prêmios de até R$ 1.903,98 nas lotéricas. Valores superiores devem ser retirados nas agências.

Site oficial traz informações atualizadas

A Caixa Econômica mantém o site das Loterias Caixa atualizado com os resultados da megasena, estatísticas e estimativas dos próximos concursos. Apostadores podem acompanhar tudo em tempo real.

Mega-Sena segue como o jogo mais popular do país

Milhões de brasileiros confiam na megasena como uma chance de mudar de vida. Com prêmios que superam dezenas de milhões de reais, o jogo segue como o favorito entre as loterias da Caixa.