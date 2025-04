Menor é apreendido suspeito de tráfico em frente à escola em Cachoeiro

Um adolescente foi apreendido suspeito de estar traficando na porta de uma escola no bairro Santa Cecília em Cachoeiro de Itapemirim, na última quarta-feira (16).

Após receber as denúncias, a equipe da Guarda Civil Municipal seguiu até o local e encontrou o menor no portão de uma escola. Ao ser abordado, ele se identificou, mas não apresentou documentação. Com ele, foi encontrada uma quantia de R$ 432,00 em dinheiro trocado.

Ao ser questionado sobre sua permanência em frente à escola, o suspeito informou que aguardava a chegada de uma pessoa. Próximo ao local, os agentes localizaram, no relógio de água, uma substância análoga ao crack, composta por seis pedras pesando 1 grama e 29 centigramas, além de dois pinos de cocaína, que somavam 5 gramas. Imagens de vídeo monitoramento confirmaram a presença de Vinícius, mostrando o momento em que ele retirava a droga da caixa de água e a entregava a pessoas que passavam pela rua.

Diante das evidências, a equipe encaminhou Vinícius à Delegacia de Polícia Civil da 7ª Regional. Na delegacia, ao verificar as informações, foi constatado que havia um mandado de busca e apreensão em aberto contra Vinícius, expedido pela Vara da Infância e Juventude do Fórum de Cachoeiro de Itapemirim.