Ministério Público denuncia homem por morte de cadela em Fundão

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio da Promotoria de Justiça de Fundão, ofereceu denúncia contra um homem por maus-tratos a uma cadela da raça buldogue francês, resultando na morte do animal.

O crime ocorreu em 5 de março, no distrito de Timbuí, Fundão, quando a cadela “Linda”, de uma família vizinha à propriedade do denunciado, entrou no terreno dele.

Segundo a denúncia, por volta das 19 horas, a família viu a fuga do animal e o chamou de volta, procurando também pelo denunciado, que estava no local, mas não atendeu aos chamados.

Na ocasião, a tutora e seus filhos procuraram “Linda” e ouviram um barulho de queda na água. Ao iluminarem um lago na propriedade do denunciado, viram “Linda” nadando para a margem.

Nesse momento, o homem arremessou um objeto contundente, atingindo a cabeça da cadela. Ele impediu o resgate imediato do animal e, posteriormente, pegou o corpo de “Linda” e o atirou aos pés da tutora.

Apesar da alegação do denunciado, durante as investigações, de que a morte foi acidental durante uma tentativa de separar uma briga entre a cadela e seus próprios animais, o laudo de necrópsia descartou essa hipótese. A perícia indicou que os hematomas foram causados por um golpe contundente, determinante para a morte.

Diante disso, o MPES requereu a condenação do homem por maus-tratos a animais com ocorrência de morte do animal. Requereu também a fixação de um valor mínimo para reparação dos danos materiais e imateriais sofridos pela família da cadela.