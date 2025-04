Ministério Público reforça compromisso com Presidente Kennedy

O Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, Francisco Martínez Berdeal, visitou nessa quinta-feira (24/04) a sede da Promotoria de Justiça do município de Presidente Kennedy, no Sul do Estado, e reforçou o compromisso da instituição com a população da cidade.

A partir do dia 5 de maio, a Promotoria de Justiça terá um novo titular, o Promotor de Justiça Gustavo Michelsem.

“O município possui grandes riquezas naturais, é um grande polo de desenvolvimento econômico e agora terá um novo titular”, celebrou Berdeal.

Michelsem frisou ser uma honra assumir as atividades no local. “Me coloco à disposição da população para qualquer tipo de reclamação e garantia de seus direitos individuais e coletivos”, apontou o Promotor de Justiça.