Missa dos Santos Óleos acontece nesta quinta-feira (17), em Cachoeiro

Durante a Semana Santa, os fiéis católicos participam de uma série de celebrações litúrgicas que relembram os eventos Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus Cristo. Entre essas celebrações, encontra-se a Missa dos Santos Óleos que, na Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, será celebrada nesta Quinta-feira Santa, dia 17 de abril, às 9h, na Catedral de São Pedro, em Cachoeiro.

A celebração marca o momento em que os Óleos Sagrados do Batismo e da Unção dos Enfermos são bentos pelo bispo e o óleo do crisma é consagrado pelo bispo para uso nos sacramentos ao longo do ano.

A Missa dos Santos Óleos, carrega outro significado: reúne os presbíteros, diáconos e fiéis da diocese para celebrar a comunhão e renovar seus votos sacerdotais. Durante esta missa solene, dois óleos são abençoados pelo bispo: o Óleo dos Enfermos e o Óleo dos Catecúmenos e o óleo do Santo Crisma é consagrado.

Entenda o significado dos Santos Óleos

O Óleo dos Catecúmenos é um dos óleos sagrados utilizados na celebração do batismo na Igreja Católica. Ele é utilizado para ungir o peito do catecúmeno acompanhado da seguinte oração: “Que o Cristo penetre em sua vida, como este Óleo no seu peito” simbolizando a proteção divina e a força que ele recebe para resistir às tentações e aos desafios da vida cristã.

O Óleo dos Enfermos é utilizado na unção dos enfermos, sacramento destinado àqueles que estão doentes ou em perigo de morte.

O óleo do crisma é utilizado no Sacramento do Batismo, no Confirmação (Crisma) e nas ordenações presbiterais e episcopais. Ele simboliza a unção do Espírito Santo sobre aqueles que recebem esses Sacramentos, dando-lhes força e coragem para enfrentar os desafios da vida cristã.