Mistério no Caparaó: criatura enigmática intriga moradores da região

Na calada da noite, em uma pacata propriedade rural de Vila da Alta, em Alegre, no Caparaó capixaba, algo inusitado foi registrado pelas câmeras de segurança. Era por volta das 22h desta sexta-feira (25) quando um visitante inesperado surgiu nas imagens.

O circuito interno mostra o momento em que o animal atravessa o portão aberto, caminha cautelosamente ao redor da casa e, em seguida, desaparece na escuridão da noite. A movimentação silenciosa e a silhueta incomum deixaram quem viu o vídeo intrigado.

Animal misterioso

De acordo com a empresa MS Monitoramento, responsável pela segurança do local, os proprietários não estavam na residência no momento da aparição. Também não há registros anteriores de um animal semelhante circulando pela região, o que aumentou ainda mais o mistério.

Somente após análise cuidadosa foi possível identificar a criatura: tratava-se de um lobo-guará, também conhecido como guará, aguará ou lobo-vermelho. Espécie típica do Cerrado, o lobo-guará impressiona por sua aparência exótica, com pernas longas e pelagem avermelhada, lembrando uma raposa, embora pertença a uma linhagem própria dos canídeos sul-americanos.

Veja o vídeo:

Imagens: MS Monitoramento