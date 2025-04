Morre aos 100 anos o jornalista capixaba Wilson Figueiredo

O jornalista, escritor e poeta Wilson Figueiredo faleceu na noite de domingo (20), aos 100 anos, em seu apartamento no Leblon, Zona Sul do Rio de Janeiro. A causa da morte foi natural, segundo informaram familiares.

Natural de Castelo, no Sul do Espírito Santo, onde nasceu em 1924, Figueiredo construiu uma carreira marcada por sua atuação em importantes veículos da imprensa brasileira. Iniciou sua trajetória profissional em Belo Horizonte, onde conviveu com nomes expressivos da literatura nacional, como Fernando Sabino, Otto Lara Resende e Paulo Mendes Campos.

Em Minas Gerais, trabalhou como redator e tradutor na Agência Meridional e colaborou com a Folha de Minas. Na década de 1950, transferiu-se para o Rio de Janeiro, onde consolidou sua carreira jornalística em jornais como Última Hora, O Jornal e, principalmente, o Jornal do Brasil, onde atuou por quase 50 anos como editorialista, colunista e comentarista político. Também deixou sua marca na Revista Manchete e na Mundo Ilustrado.

Mesmo após oito décadas de vida, Figueiredo seguiu ativo profissionalmente, contribuindo com a agência FSB Comunicação.

Além do jornalismo, destacou-se na literatura. Entre suas obras mais conhecidas estão o livro de poesias A Mecânica do Azul e os ensaios 1964: o último ato e De Lula a Lula, que evidenciam seu olhar crítico e sensível sobre a política brasileira.

Conhecido entre amigos e colegas como “Figueiró”, Wilson Figueiredo deixa um legado de lucidez, elegância e compromisso com a palavra.