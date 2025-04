​Morre Giuliano Filippi, criador do Marlim e ícones de Guarapari

Faleceu na madrugada desta segunda-feira (21) o artista plástico Giuliano Filippi, criador de algumas das obras mais emblemáticas de Guarapari, no Espírito Santo. Entre seus trabalhos mais conhecidos estão o Marlim da Praia do Morro, a estátua de São Pedro na Prainha e os Guarás, que se consolidaram como referências visuais e turísticas do município.

Em nota oficial, a Prefeitura de Guarapari lamentou a morte do artista e destacou sua contribuição para a cultura local. “Giuliano deixa um legado imensurável. Suas obras, como o Marlim da Praia do Morro, o São Pedro da Prainha e os Guarás, tornaram-se ícones culturais e turísticos de Guarapari, exaltando com sensibilidade e beleza a identidade da nossa terra”, afirmou o comunicado.

A administração também expressou solidariedade aos familiares, amigos e admiradores de Filippi. “A arte de Giuliano permanece entre nós. Guarapari agradece por tudo”, concluiu a nota.