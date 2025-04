Moto com mais de R$ 13 mil em débitos é apreendida em Cachoeiro

Agentes municipais de trânsito de Cachoeiro de Itapemirim apreenderam, no início da tarde desta segunda-feira (14), uma motocicleta avaliada em R$ 6.700,00 que acumulava mais de R$ 13 mil em débitos, entre IPVA, licenciamento e multas.

Agentes flagraram o veículo durante uma fiscalização de rotina no Centro da cidade. Após consulta ao sistema, os agentes constataram que o veículo apresentava um montante de R$ 11.600,00 apenas em multas, além de atrasos no pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e do licenciamento obrigatório.

Diante da irregularidade, agentes apreenderam a motocicleta e a removeram para o pátio credenciado ao Detran, conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro.

A Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito reforça que fiscalizações como essa são essenciais para garantir a segurança nas vias e o cumprimento da legislação. A pasta orienta os proprietários de veículos a manterem a documentação em dia, evitando sanções e contribuindo para um trânsito mais seguro e organizado.