Motociclista é baleado na cabeça e resgatado por helicóptero no ES

Um homem de 46 anos foi socorrido na manhã de segunda-feira (21) após ser baleado na cabeça enquanto trafegava pela zona rural de Irupi, no Sul do Espírito Santo. A vítima foi atendida inicialmente pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e, em seguida, transferida de helicóptero pelo Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (NOTAER) para um hospital em Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), policiais militares foram acionados para atender uma suposta colisão de trânsito na rodovia ES-379, na localidade de Santa Cruz, zona rural do município. A denúncia indicava que o motociclista estaria desacordado após o acidente.

No entanto, ao chegarem ao local, os policiais encontraram o Samu realizando o resgate da vítima, que ainda usava o capacete e estava inconsciente. Durante a avaliação médica, os socorristas identificaram perfurações por arma de fogo, uma delas atravessando o capacete, descartando a hipótese de acidente.

Familiares relataram que o homem foi atingido por quatro disparos de arma de fogo. Apesar da gravidade, ele foi transferido com vida, mas em estado inconsciente.

A Polícia Militar confirmou que o caso se trata de uma tentativa de homicídio. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado ou detido. As investigações estão em andamento.

