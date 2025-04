Motorista de van escolar é preso por estupr4r criança de 3 anos

Na última quinta-feira (24), a Polícia Civil prendeu um motorista de van escolar suspeito de ter estupr4do uma criança de três anos durante o trajeto para a unidade escolar.

O suspeito foi preso preventivamente. Segundo a delegada Deborah Ponce de Leão, a mãe da criança foi até a delegacia com o filho para formalizar a denúncia contra o motorista da van.

“Diante disso, solicitamos à Justiça mandados de busca e apreensão na residência do autor, além do mandado de prisão preventiva, os quais foram deferidos durante o plantão criminal, iniciando assim as investigações. Também solicitamos o confronto genético para análise de DNA, que contém as instruções genéticas de cada indivíduo, quanto ao calção sujo do menino”, explicou a delegada.

Segundo a PC, o homem responderá por estupr0 de vulnerável, ele passará por audiência de custódia e ficará à disposição do Poder Judiciário.

“Na data de ontem, conseguimos localizar o homem em sua residência, e cumprimos as ordens judiciais. Durante a ação, apreendemos o celular dele. Seguiremos com as investigações para verificar se existem outras possíveis vítimas. Além disso, os pais de outras crianças que ele conduzia também serão ouvidos para avaliar se houve alterações no comportamento de seus filhos”, disse Deborah Ponce

Segundo o site Metrópoles, fato ocorreu em na Região Norte do País, no Estado do Amazonas.