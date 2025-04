MPES apoia criação de gabinetes integrados de segurança nos municípios

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) reafirmou, nesta terça-feira (8), o compromisso com a promoção da segurança pública no Estado. Em reunião com o subsecretário de Integração Institucional da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SESP), Márcio Celante Weolffel, o promotor de Justiça Ronald Gomes Lopes, que coordena o Centro de Apoio Operacional Criminal (CACR), discutiu medidas de prevenção e enfrentamento à criminalidade, com foco na atuação conjunta entre instituições.

Durante o encontro, ficou definido que o MPES apoiará a SESP na implementação dos Gabinetes de Gestão Integrada Municipal (GGIM) em cidades capixabas. Os gabinetes funcionarão como fóruns estratégicos, reunindo representantes da segurança pública, Justiça, assistência social e sociedade civil para debater e executar políticas públicas voltadas à redução da violência e à promoção da paz social.

Selo de Segurança Pública Municipal

A criação dos GGIM será incorporada ao projeto “Selo de Segurança Pública Municipal”, desenvolvido pelo próprio MPES por meio do CACR. A iniciativa busca incentivar os municípios a implantarem estruturas como conselhos sobre políticas de drogas, conselhos de guardas municipais e escritórios sociais — considerados mecanismos essenciais para o fortalecimento da segurança comunitária.

“O envolvimento da sociedade por meio desses instrumentos é essencial para o enfrentamento da criminalidade organizada e para a prevenção em nível local. Os GGIM são espaços de articulação entre instituições que viabilizam ações coordenadas e contribuem diretamente para tornar os municípios mais seguros”, destacou o promotor Ronald Gomes Lopes.