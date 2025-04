MPES denuncia motorista por atropelar e matar idoso em Iúna

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio da Promotoria de Justiça de Iúna, ofereceu denúncia contra um homem acusado de atropelar e matar o idoso José Ivan de Andrade, de 64 anos, no último dia 5 de abril, no município do Caparaó capixaba.

De acordo com o MPES, o motorista responderá pelos crimes de homicídio doloso, omissão de socorro, condução de veículo sob efeito de álcool, direção sem habilitação válida e fraude processual. A Promotoria também pediu a manutenção da prisão preventiva do acusado e que ele seja levado a julgamento pelo Tribunal do Júri da comarca de Iúna.

Dinâmica do crime

As investigações apontam que o acusado conduzia um BMW sedã em estado de embriaguez alcoólica e com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida desde dezembro de 2023, quando atropelou a vítima pelas costas.

Após o atropelamento, o motorista deixou o local sem prestar socorro e retornou algum tempo depois, já com outro veículo de sua propriedade. Segundo a Promotoria, a intenção era simular que uma terceira pessoa teria cometido o crime, tentando enganar a Polícia Militar e manipular a cena do acidente para dificultar a responsabilização criminal.

No entanto, câmeras de videomonitoramento da região registraram o momento do atropelamento, ajudando na identificação do veículo utilizado. O carro foi localizado na residência do denunciado, com danos compatíveis com o impacto, especialmente no capô e no para-brisa.

O Ministério Público agora aguarda o recebimento da denúncia por parte do Poder Judiciário, reforçando o compromisso da instituição com a responsabilização penal dos envolvidos e o rigor na aplicação da lei.