Mulher de 31 anos morre atacada pelo próprio pitbull

Uma mulher de 31 anos morreu ao ser atacada pelo próprio cão, da raça pitbull, na manhã de domingo (13), no município goiano de Cidade Ocidental. O cachorro foi morto por vizinhos, que chamaram socorro para a mulher. Mas, quando os socorristas chegaram, ela já estava morta.

Stefane Xavier da Silva havia adotado o cão há cerca de um ano, quando o animal já era adulto, segundo familiares contaram à polícia. Antes de domingo, o cachorro mantinha bastante proximidade com a tutora, que regularmente postava fotos do animal em seus perfis nas redes sociais.

Na manhã de domingo, Stefane estava em casa com a mulher e a filha de quatro meses quando foi atacada. Ela teve o pescoço dilacerado e perdeu bastante sangue.

Vizinhos que ouviram os gritos de socorro das duas mulheres foram até a casa, ajudaram a mulher e a filha de Stefane a fugir do cão, mataram o pitbull a pauladas e facadas e chamaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A mulher de Stefane entrou em estado de choque e, no domingo, não conseguiu explicar à polícia o que tinha acontecido. Ela vai prestar depoimento nos próximos dias.

O corpo de Stefane foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal, para que seja determinada oficialmente a causa da morte. O cadáver do cão também será submetido a perícia.

Estadao Conteudo

