Mulher é presa ao usar frete para levar carga furtada em Iconha

Uma mulher de 25 anos foi presa, suspeita de contratar um veículo de frete para transportar tecidos furtados após um acidente na BR-101, em Iconha, no último domingo (13).

O motorista contou aos policiais que recebeu R$ 300 para transportar o material; no entanto, ele não tinha conhecimento de que o material havia sido saqueado.

A mulher de 25 anos assumiu a autoria do saque e, de acordo com a Polícia Civil, foi encaminhada para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

Ela foi autuada em flagrante por furto e irá responder em liberdade, após o recolhimento da fiança arbitrada pela autoridade policial da Central de Teleflagrante. O motorista consta como testemunha.

