Mulher é vítima de roubo e abuso sexual em Muniz Freire

Na manhã de sexta-feira (25), em Muniz Freire, no Caparaó, uma mulher de 43 anos foi vítima de roubo e abuso sexual em sua residência, onde foi abordada por um homem armado. A vítima, visivelmente abalada e em estado de choque, relatou à polícia que o crime ocorreu logo após seu filho sair para a escola, por volta das 6h40min.

Ela contou que, ao descer para ir à academia, se deparou com o portão da casa de seu pai fechado. Ao abri-lo, encontrou um homem moreno, alto e magro, usando boné preto e máscara, que a ameaçou com uma arma de fogo. O suspeito a forçou a entrar na varanda da residência e exigiu dinheiro. A vítima ofereceu um pote com moedas e o celular, mas o criminoso foi além e exigiu que ela se despisse.

Criminoso filmou o crime

Durante a ação, o homem praticou abusos sexuais enquanto filmava as cenas. Quando a empregada da vítima chegou, o suspeito a ameaçou com a arma e a trancou em outro cômodo. Após ameaças e abusos, o criminoso ordenou que a vítima contasse até 50 enquanto ele fugia do local.

A mulher, em estado de grande nervosismo, conseguiu fornecer detalhes sobre o agressor, indicando que o conhecia e que ele tinha trabalhado para seu irmão no passado. Com essas informações, os policiais iniciaram diligências e localizaram o suspeito, um homem de 22 anos, próximo a um bar no distrito de São Pedro.

Observava a rotina da família

Durante a abordagem, o homem foi conduzido à residência indicada por ele, onde os policiais encontraram uma arma de fogo, um revólver calibre .38, sem numeração visível, municiado com quatro munições intactas, além de um simulacro de pistola e R$786,00 em espécie. Durante o interrogatório, o suspeito confessou ter observado a rotina da família nos dias anteriores.

O acusado foi preso e levado para a Delegacia de Polícia de Ibatiba, onde foi autuado por roubo, abuso sexual e porte ilegal de arma de fogo. O material apreendido também foi encaminhado à delegacia para as devidas providências. Apesar do crime ter ocorrido na sexta-feira (25), somente nesta segunda-feira (28), os fatos foram divulgados pela PM.