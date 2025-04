Mulheres que namoram homens pobres envelhecem mais rápido; entenda

Um novo levantamento feito pela plataforma MeuPatrocínio — pioneira nos relacionamentos Sugar na América Latina — trouxe um dado curioso (e preocupante): a instabilidade financeira nos relacionamentos pode impactar diretamente a saúde das mulheres. E não é só no bolso, não — até o envelhecimento pode acelerar!

A pesquisa ouviu 1.200 mulheres, entre 21 e 34 anos, e comparou a saúde física e mental daquelas que namoram homens com boa situação financeira com as que têm parceiros que ganham até um salário mínimo.

O resultado? Entre as que estão com parceiros de baixa renda, 93% relataram níveis altíssimos de estresse, dificuldade para manter os cuidados médicos em dia e uma constante sensação de insegurança. Já no outro lado da moeda, 89,5% das que se relacionam com homens financeiramente estáveis disseram ter mais saúde, menos doenças crônicas e bem menos estresse no dia a dia.

Caio Bittencourt, especialista em relacionamentos da plataforma, explicou o impacto disso de forma direta:

“Mesmo com os reajustes no salário mínimo — inclusive o previsto para 2025 — ele ainda está longe de garantir uma vida tranquila. Quando a mulher não tem ao lado alguém que ofereça estabilidade, ela acaba enfrentando um combo de problemas que afetam mente e corpo. Por isso, o conceito de hipergamia — aquele desejo de estar com alguém mais bem-sucedido — vem ganhando força. Essas mulheres querem maturidade, segurança e, de preferência, paz”, diz ele.

Doenças mentais

Outros estudos também reforçam essa ideia. Uma pesquisa publicada na revista científica PLOS ONE mostra que o estresse financeiro está ligado a sintomas como ansiedade, depressão e até ao envelhecimento precoce. Já o portal HealthyWomen alerta que essa tensão constante pode causar doenças autoimunes, problemas na tireoide, ganho de peso, insônia e dores de cabeça frequentes.

A hipergamia, que nada mais é do que a busca por um parceiro com status socioeconômico mais alto, tem se tornado cada vez mais comum entre mulheres que priorizam estabilidade — emocional e financeira. No universo do MeuPatrocínio, onde as usuárias (conhecidas como Sugar Babies) preferem homens mais maduros e bem-sucedidos, esse comportamento só se confirma.

“Na hora de escolher um parceiro, não dá para pensar só no amor. No começo é tudo lindo, mas quando as contas chegam e o dinheiro falta, a relação pode virar um problema. Amor é ótimo, mas não paga boletos nem garante qualidade de vida”, finaliza Bittencourt.

O estudo acende um alerta importante: falar de dinheiro nos relacionamentos não é futilidade, é cuidado com a saúde — física, mental e emocional.