Nabila Furtado, ex-miss e ex primeira dama, morre aos 35 anos

A modelo Nabila Furtado, de 35 anos, morreu na última terça-feira (22). O ex-prefeito de Cariacica, Juninho Geraldo, usou as redes sociais para confirmar o óbito da esposa; no entanto, a causa da morte não foi informada.

Nabila estava internada a cerca de sete semanas devido um quadro de trombose que atingiu a região do ombro e braço, de acordo com postagens do ex-prefeito nas redes sociais.

Nabila Furtado ganhou visibilidade ao vencer concursos de beleza e representar o Espírito Santo nacionalmente. Posteriormente, ganhou projeção no cenário político capixaba ao assumir o posto de primeira-dama durante a gestão do ex-prefeito de Cariacica.

Nabila Furtado: trajetória entre a beleza e o serviço público

Durante sua trajetória, Nabila Furtado conciliou o mundo da moda com ações sociais e participações em eventos públicos ao lado do então prefeito de Cariacica. Seu envolvimento com a comunidade a tornou uma figura querida entre os moradores do município.

Velório e sepultamento de Nabila Furtado

O velório de Nabila está começou às 6h30 desta quarta (22) e seguirá até as 13h, quando ocorre o sepultamento no cemitério de São Jorge, em Alto Lage.