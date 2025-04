Notaer realiza transporte aéreo de órgãos entre municípios do ES

Na tarde deste sábado (12), o Núcleo de Operações e Transportes Aéreo (Notaer) foi acionado para realizar o transporte de três órgãos humanos, entre municípios do Espírito Santo.

Os órgãos, dois rins e um fígado, foram transportados do município de São Mateus para Vitória, com o destino final sendo o Hospital Evangélico, em Vila Velha.

