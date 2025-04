Nova diretoria da Amunes é eleita durante Assembleia Geral

A nova diretoria da Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo (Amunes), para o biênio 2025-2027, foi eleita nesta segunda-feira (31) durante a Assembleia Geral da instituição, realizada no hotel Comfort Suítes Vitória, na capital capixaba O evento contou com a participação de prefeitos, vice-prefeitos, além de servidores municipais e estaduais.

O prefeito de Nova Venécia, Mário Sérgio Lubiana, foi eleito presidente da Amunes. A chapa também é composta pelo prefeito de Piúma, Paulo Celso Cola Pereira, como vice-presidente; pelo prefeito de Pinheiros, Edilson Morais Monteiro, como secretário; e pela prefeita de São Domingos do Norte, Ana Izabel Malacarne de Oliveira, que assume o cargo de tesoureira.

Em seu discurso de posse, Lubiana destacou a importância da união entre os gestores municipais para fortalecer as políticas públicas no estado. “Nosso compromisso é trabalhar pelo desenvolvimento dos municípios, buscando sempre o diálogo e soluções para os desafios que enfrentamos.”

O ex-presidente da Amunes, Luciano Pingo, celebrou a nova direção e desejou sucesso à gestão que assume. “A Amunes tem um papel fundamental na defesa dos interesses municipais. Tenho plena confiança de que a nova diretoria seguirá com dedicação e compromisso na luta pelo fortalecimento das cidades capixabas. Foi uma honra presidir essa instituição e contribuir para avanços significativos em nossa gestão.”

Confira a chapa eleita completa:

Diretoria Executiva

Presidente

Mário Sérgio Lubiana (Barrigueira)

Prefeito de Nova Venécia



Vice-presidente

Paulo Celso Cola Pereira

Prefeito de Piúma



Secretário

Edilson Morais Monteiro

Prefeito de Pinheiros



Tesoureira

Ana Izabel Malacarne de Oliveira

Prefeita de São Domingos do Norte



Conselho Institucional

Diretor da Região Noroeste

Abraão Lincon Elizeu

Prefeito de Água Doce do Norte



Diretor da Região Nordeste

Marcus Azevedo Batista

Prefeito de São Mateus



Diretor da Região Centro-Oeste

David Mozdzen Pires Ramos

Prefeito de Vila Valério



Diretor da Região Rio Doce

Luiz Carlos Coutinho

Prefeito de Aracruz



Diretor da Região Central Serrana

Kleber Médici da Costa

Prefeito de Santa Teresa



Diretor da Região Sudoeste Serrana

Valber de Vargas Ferreira

Prefeito de Conceição do Castelo



Diretor da Região Metropolitana

Weverson Valcker Meireles

Prefeito da Serra



Diretor da Região Caparaó

Antônio Galhano Azevedo

Prefeito de Bom Jesus do Norte



Diretor da Região Central Sul

Hélio Humberto Lima Filho

Prefeito de Atílio Vivacqua



Diretor da Região Litoral Sul

Genesis Alves Bechara

Prefeito de Itapemirim

