Novas turmas de qualificação para o turismo avançam no interior do ES

O turismo capixaba recebeu um reforço nesta semana com a abertura de novas turmas do Programa de Qualificação para o Turismo, promovido pela Secretaria de Estado do Turismo (Setur) em parceria com o Senac Espírito Santo. Mais de 30 alunos iniciaram capacitações gratuitas nos municípios de Iúna e Afonso Cláudio.

Em Iúna, no Caparaó Capixaba, está em andamento o curso Turismo de Base Comunitária, realizado em abril, na Escola Municipal de Ensino Fundamental da comunidade de Rio Claro. Já em Afonso Cláudio, na Região Sudoeste Serrana, os alunos participam do curso Camareira – Técnicas de Limpeza e Arrumação, nas mesmas datas, na Pousada Afonso Cláudio.

Além disso, o programa segue avançando pelo Estado. No mês de maio, duas novas turmas serão abertas: em Brejetuba, entre 5 e 9 de maio, com o curso Bem Receber o Turista, no Centro Cultural de Brejetuba; e em Castelo, de 12 a 15 de maio, com o curso Café Colonial, no Centro de Visitantes Gruta do Limoeiro.

Inscrições

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas diretamente nas secretarias municipais responsáveis. Em Brejetuba, pelo telefone (27) 3733-1260, e em Castelo, pelo WhatsApp (28) 99984-2722.

De acordo com Angela Peizini, coordenadora de Educação Profissional do Senac em Venda Nova do Imigrante, descentralizar a qualificação impulsiona o turismo regional. “Ampliamos a qualidade dos serviços, valorizamos a cultura local e fortalecemos o desenvolvimento econômico”, afirmou.

Segundo a Setur, o Programa de Qualificação para o Turismo atende à demanda dos municípios integrantes do Mapa do Turismo e promove novas turmas durante todo o ano. O objetivo é profissionalizar trabalhadores e empreendedores do setor, elevando o padrão dos serviços e aprimorando a experiência dos visitantes no Espírito Santo.