Nove anos depois, sequência de O Contador chega aos cinemas

Em O Contador 2, Christian Wolff (Ben Affleck) é recrutado pela agente do tesouro americano Marybeth Medina (Cynthia Addai-Robinson). Ele é chamado para resolver mais um caso perigoso após o ex-chefe de Wolf ser assassinado por criminosos desconhecidos.

Para solucionar o mistério dessa morte, Wolff pede a ajuda de seu irmão distante, Brax e novamente usa seu brilhantismo e seus métodos ilegais para entender esse quebra-cabeça enigmático.

Quanto mais próximo os três se aproximam da verdade, mais ameaças surgem, com um grupo de matadores profissionais e altamente letais fazendo de tudo para impedi-los.

Cine Unimed

Sala 01

Nas Terras Perdidas (2D)

Until Dawn – Noite de Terrror (2D)

Sala 02

Um Filme Minecraft (3D)

The Chosen – Última Ceia (2D)

Sala 03

Rei dos Reis (2D)

O Contador 2 (2D)

Sala 04

Branca de Neve (2D)

Pecadores 2D

Cine Ritz Perim

Sala 01

Rei dos Reis (2D)

Branca de Neve (2D)

Pecadores (2D)

Sala 02

Um Filme Minecraft

The Chosen – Última Ceia (2D)

Sala 03

O Contador 2 (2D)

