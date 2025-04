Novo Papa: arcebispo de Cachoeiro trata sobre tema no AQUIPod

O arcebispo-bispo da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, Dom Luiz Fernando Lisboa, é o convidado do Aqui Pod desta quarta-feira (23). Na oportunidade, ele vai explicar sobre o processo de eleição do novo Papa e os impactos que a escolha pode causar na Igreja Católica no Brasil.

O Aqui Pod começa, a partir das 15h, com transmissão AO VIVO pelo canal do AQUINOTICIAS.COM no Youtube.

Biografia

Dom Luiz Fernando Lisboa nasceu em Marques de Valença (RJ) no dia 23 de dezembro de 1955. Ele é o nono de doze filhos do casal Francisco Lopes Pereira Lisboa e Benedita de Oliveira Pereira, ambos falecidos. Com nove anos de idade mudou-se, com a sua família, para Osasco (SP), onde passou parte de sua infância, adolescência e juventude.

Em agosto de 1975, aos 19 anos, ingressou no seminário São Gabriel da congregação da Paixão de Jesus Cristo (missionários Passionistas), em Osasco (SP); fez seu noviciado em São Carlos (SP); cursou Filosofia na Pontifícia Universidade Católica (PUC) de Curitiba (UCP naquela época); Estudou Teologia no Instituto Teológico São Paulo (ITESP). Foi ordenado sacerdote em 10 de dezembro de 1983.

Ele possui duas especializações (Liturgia e Missiologia) na Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção (atual PUC SP) e mestrado em Teologia Pastoral pela PUC Curitiba, onde também foi um dos coordenadores do Curso de especialização em Missiologia.

Exerceu várias tarefas na congregação dos Passionistas e nas dioceses por onde passou, entre as quais: formador em várias etapas da formação, vigário, pároco, conselheiro provincial, coordenador de formação; coordenador da área de missão, diretor do Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Osasco, membro do Conselho de Direitos Humanos de SP e assessor no Curso de Teologia.

No início do ano de 2001, foi como missionário Ad Gentes para a diocese de Pemba, Moçambique, onde trabalhou por oito anos; retornou ao Brasil e trabalhou por quatro anos como pároco na paróquia Santa Teresinha de Lisieux, em Colombo, na arquidiocese de Curitiba (PR).

Em 12 de junho de 2013, o Papa Francisco o nomeou como Bispo de Pemba. Sua posse se deu dois meses depois, em 14 de setembro, com celebração na Universidade Católica de Pemba. A cerimônia contou com a presença do presidente da Conferência Episcopal de Moçambique, de arcebispos, bispos, padres e leigos da região e do Brasil. Na Conferência Episcopal de Moçambique exerceu o serviço de secretário-geral e coordenador do Departamento Social.

Em 11 de fevereiro de 2021 foi nomeado bispo da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim. Na mesma data o Papa Francisco concedeu a dignidade de arcebispo a Dom Luiz Lisboa. Em 20 de março de 2021 Dom Luiz Fernando Lisboa tomou posse como o Arcebispo-bispo da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, sendo assim o 5º pastor a conduzir a Diocese.