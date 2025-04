O que esperar do tempo em Cachoeiro nesta terça? Confira a previsão

Nesta terça-feira, 22 de abril, os moradores de Cachoeiro de Itapemirim devem se preparar para um dia de tempo estável, porém com o céu encoberto por muitas nuvens ao longo do período. A previsão indica sol entre nuvens durante o dia, com momentos de céu mais fechado, especialmente pela manhã e à tarde. À noite, o tempo deve ficar um pouco mais aberto, com algumas nuvens no céu, mas sem previsão de chuva.

As temperaturas permanecem amenas: a mínima prevista é de 20°C, enquanto a máxima pode chegar aos 25°C. A sensação térmica deve se manter agradável, sem extremos de calor ou frio.

A umidade relativa do ar varia entre 67% e 95%, o que contribui para uma atmosfera mais úmida e confortável. Os ventos sopram de direções variadas — do norte-noroeste, sul e sudeste — com intensidade leve, em torno de 5 km/h.

Não há previsão de chuva para o dia, e a probabilidade de arco-íris é praticamente nula. O sol nasce às 5h57 e se põe às 17h28, em um dia que promete ser tranquilo, ideal para atividades ao ar livre — desde que com atenção à variação de nuvens.

A lua estará na fase minguante, favorecendo momentos de introspecção e planejamento.