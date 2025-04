Olhares do Norte: série da TVE destaca fotografia do Pará

A TVE tem nova atração na sua grade. A série “Olhares do Norte: Pará” estreia na próxima terça-feira (15), às 20h, apresentando ao público capixaba um pouco da fotografia paraense.

Cada um dos 13 episódios é dedicado à vida e à obra de um artista específico, percorrendo várias gerações que compartilham suas experiências, aprendizados e processo criativo.



A série é dirigida por Fernando Segtowick, que tem como primeiro documentário de longa-metragem O reflexo do lago, exibido na Mostra Panorama do Festival de Berlim 2020 (indicado ao prêmio de melhor documentário) e também no Festival Internacional de Cinema de Cartagena (Colômbia), Festival du Film Etnographie Jean Rouch (França) e Festival Internacional Olhar de Cinema (Brasil), entre outros festivais mundo afora.



Desde 2019, Segtowick coordena o Marahu Lab, um workshop que tem como objetivo descobrir e revelar talentos locais, entre escritores e cineastas do Norte do Brasil. Desde o ano 2000, ele tem dirigido curtas e séries de TV focados em pessoas da região amazônica, como “Matinta” (2010), com Dira Paes, premiado em Brasília (melhor atriz e melhor som na categoria curta 35 mm). Em 2020, lançou a série “Sabores da Floresta” (Globoplay e GNT) sobre a comida tradicional da Amazônia.



O episódio de estreia é dedicado a Miguel Chikaoka. Nascido em São Paulo, Chikaoka chegou a Belém nos anos 1980, se conectando com a cena teatral e os movimentos sociais pós-ditadura. Na cidade é um dos fundadores da Fotoativa, iniciativa de formação que muda a cena da fotografia local.

Em paralelo ao formador e ativista, Chikaoka usa sua sensibilidade e visão única do processo fotográfico em imagens que vão da Feira do Açaí ao Japão de seus ancestrais. Os episódios serão reprisados aos sábados, às 19 horas.



Confira a programação:



“Olhares do Norte: Pará”: toda terça-feira, às 20h, a partir da próxima terça-feira (15). Reprises aos sábados, às 19h.

15 de abril, episódio 1:Miguel Chikaoka.

22 de abril, episódio 2: Paula Sampaio.

29 de abril, episódio 3: Eduardo Kalif.

6 de maio, episódio 4: Dirceu Maués.

13 de maio, episódio 5:Octávio Cardoso.

20 de maio, episódio 6: Naylana Thiely.

27 de maio, episódio 7: Claúdia Leão.

3 de junho, episódio 8: Nay Jinknss.

10 de junho, episódio 9: Walda Marques.

17 de junho, episódio 10: Guy Veloso.

24 de junho, episódio 11: Elza Lima.

1º de julho, episódio 12: Tarso Sarraf.

8 de julho, episódio 13: Luiz Braga.