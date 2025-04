Onça ataca caseiro no pantanal; partes do corpo é encontrada em toca

A Polícia Militar Ambiental (PMA) confirmou, na segunda-feira (21), que uma onça matou Jorge Avalo, de 60 anos, após um ataque às margens do rio Miranda, em Aquidauana (MS). O caso ocorreu no Pantanal sul-mato-grossense e chamou a atenção por sua gravidade e ineditismo.

Policiais encontraram partes do corpo próximo ao rio

Os agentes da PMA localizaram partes do corpo de Jorge em uma área de mata fechada, próxima ao rio Miranda. O caseiro desapareceu no fim de semana, e os colegas de trabalho acionaram as autoridades após notarem sua ausência.

Equipe encontrou o restante do cadáver em toca de onça

Na terça-feira (22), os policiais encontraram o restante dos restos mortais em uma toca de onça, dentro da vegetação. A suspeita é que o animal tenha carregado o corpo para o local, comportamento típico de felinos após capturarem suas presas.

Casos de ataque de onça no Pantanal continuam raros

Apesar do impacto do episódio, os especialistas afirmam que ataques de onça no Pantanal ainda são raros. No entanto, o avanço do desmatamento e dos incêndios tem reduzido o habitat e o alimento natural dos animais, o que os obriga a se aproximar de áreas habitadas.

PMA orienta população a evitar áreas de risco

A Polícia Militar Ambiental alertou a população local para evitar andar sozinha em regiões de mata. A corporação recomendou circular em grupos, fazer barulho ao caminhar e manter atenção redobrada em áreas com histórico de presença de onças.

Peritos recolheram os restos mortais para o IML

Os peritos da Polícia Científica recolheram os restos mortais de Jorge Avalo e os encaminharam ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Aquidauana. Os exames vão confirmar oficialmente a causa da morte e as condições do ataque.

PMA e Ibama monitoram a área com armadilhas fotográficas

Após o ataque, a PMA e o Ibama iniciaram o monitoramento da região. As equipes instalaram armadilhas fotográficas para tentar identificar a onça responsável e evitar que o animal represente risco a outras pessoas.

Biólogos explicam possível mudança no comportamento da onça

Biólogos que atuam no Pantanal explicaram que a escassez de presas, provocada por alterações ambientais, pode mudar o comportamento das onças. Em busca de alimento, elas se aproximam de áreas com presença humana, o que aumenta o risco de conflitos.

Família da vítima pede medidas urgentes de proteção

A família de Jorge Avalo cobrou providências das autoridades. Eles pedem mais segurança para trabalhadores rurais que convivem com animais selvagens no dia a dia. A esposa de Jorge relatou que ele tinha experiência com a mata e nunca havia enfrentado situação parecida.

Caso “onça ataca caseiro no Pantanal” pressiona autoridades

O caso de “onça ataca caseiro no Pantanal” gerou repercussão nacional e pressionou órgãos ambientais e de segurança a repensarem as estratégias de prevenção de ataques. Especialistas defendem ações integradas para garantir a proteção de pessoas e a conservação da fauna.