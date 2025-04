Ônibus com 50 passageiros tomba em rodovia e deixa mortos e feridos

Na madrugada desta terça-feira (8), um ônibus com 50 passageiros tombou na rodovia MG-223, entre as cidades de Araguari e Tupaciguara, em Minas Gerais. O acidente aconteceu por volta das 3h40, no trecho conhecido como Trevo do Queixinho.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, ao menos 10 pessoas morreram no local. Entre as vítimas fatais, estão duas crianças, de 3 e 12 anos, segundo informações confirmadas pelas autoridades nas primeiras horas da manhã.

O ônibus envolvido no acidente pertence à empresa Viação Real Expresso. Ele havia saído de Anápolis (GO) às 20h30 de segunda-feira (7), com destino à cidade de São Paulo. Ainda não se sabe o que provocou a perda de controle do veículo.

Equipes de resgate permanecem mobilizadas no local. O atendimento conta com o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), além de bombeiros que trabalham para acessar possíveis vítimas presas sob o veículo.

Segundo informações repassadas pelos socorristas, 36 pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para hospitais da região. O estado de saúde das vítimas ainda não foi detalhado.

O tombamento ocorreu em um trecho considerado de atenção pelos motoristas que trafegam pela MG-223. As causas do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes.

Imagens feitas no local mostram o ônibus tombado no acostamento da rodovia, com partes da estrutura danificadas. Várias malas e objetos pessoais ficaram espalhados pelo chão, enquanto os trabalhos de resgate prosseguiam.