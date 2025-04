Operação apreende veículos do transporte escolar em Ibatiba

Na manhã desta sexta-feira (25), cinco veículos responsáveis pelo transporte escolar em Ibatiba foram removidos durante a Operação Volta às Aulas.

Durante a operação, 15 veículos de transporte escolar foram abordados, resultando em sete Autos de Infração de Trânsito (AITs) e na remoção de cinco veículos. Além disso, foram emitidas duas Guias de Recolhimento de Documento (GRDs).

De acordo com a Polícia Militar, o objetivo da operação foi tirar de circulação veículos não regularizados junto ao Detran para transporte escolar. E também motoristas que não possuem curso para condução de veículo de transporte escolar.

O que diz a prefeitura?

Nota de Esclarecimento – Fiscalização no Transporte Escolar.

A Prefeitura Municipal de Ibatiba informa que tem acompanhado de forma atenta todas as fiscalizações realizadas nos serviços de transporte escolar e terceirizado no município. A operação ocorrida nesta sexta-feira (25), assim como a anterior, integra ações de rotina dos órgãos de segurança e fiscalização, com o objetivo de garantir a legalidade e a segurança no transporte escolar de alunos.

Após a última fiscalização, a administração municipal adotou providências para realizar as manutenções nos veículos próprios e reforçar as exigências junto às empresas prestadoras de serviço, solicitando documentação em dia, manutenção dos veículos e cumprimento das normas legais. No entanto, nem sempre a Prefeitura tem controle imediato sobre irregularidades que possam surgir de forma pontual.

Ressaltamos que a Secretaria Municipal de Educação, em parceria com a Secretaria de Transportes, atuou prontamente para minimizar os impactos à comunidade escolar. Sendo assim, não impactando as rotas. O atendimento às escolas seguiu normalmente com agilidade, assegurando o direito à educação e a segurança dos nossos alunos.

A Prefeitura reafirma seu compromisso com a transparência, o zelo pelos recursos públicos e, principalmente, com a segurança de todos os estudantes que utilizam do transporte escolar.

Prefeitura Municipal de Ibatiba.