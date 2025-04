Operação Colheita: PM reforça segurança na região do caparaó capixaba

A Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) iniciou no dia 1º de abril a “Operação Colheita 2025”. Ciente da importância econômica e social da cafeicultura para o estado, especialmente durante o período de intensa atividade da colheita, onde há um aumento significativo de pessoas e cargas durante o período, o 3º Batalhão mobiliza seu efetivo e recursos para garantir a segurança no campo, protegendo produtores, trabalhadores e a comunidade rural em geral.

No coração do Caparaó Capixaba, região montanhosa de beleza singular e cultivo de grãos de excelência, torna-se um polo de grande importância econômica durante a safra. Esse cenário, contudo, também pode atrair a ação de criminosos. Diante disso, a Operação inclui a realização de visitas tranquilizadoras às propriedades e intensifica o patrulhamento ostensivo com rondas motorizadas nas estradas rurais e nos centros urbanos da região. O objetivo é claro: prevenir roubos de cargas de café, maquinários agrícolas, insumos e outros bens, além de garantir a integridade física dos moradores e trabalhadores.

Sendo assim, a Operação Colheita 2025 se estenderá até o dia 30 de novembro e demonstra o compromisso da Polícia Militar do Espírito Santo em proteger um setor vital da economia regional e em assegurar a tranquilidade das comunidades rurais. Ao intensificar a presença policial, investir em recursos e promover a integração com a população, a PMES busca garantir que a safra de café de 2025 seja um período de prosperidade e segurança para os produtores e moradores do belíssimo Caparaó.