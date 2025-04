Operação da PM apreende drogas em bairros de Cachoeiro; veja

A Força Tática K9 do 9º Batalhão da Polícia Militar realizou duas apreensões de drogas nesta quinta-feira (3) nos bairros Gilson Carone e Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim. As ações contaram com o apoio da cadela policial Kiara, que indicou pontos de ocultação dos entorpecentes.

A primeira ocorrência ocorreu na Rua Idalina Bolognini, bairro Gilson Carone. Durante patrulhamento a pé, a equipe localizou, com auxílio do cão farejador, 79 papelotes de cocaína, uma porção de 45g da mesma substância e uma balança de precisão escondidos na vegetação.

Já na Rua Edith Santana Machado, bairro Zumbi, o patrulhamento resultou na apreensão de 227 pinos de cocaína, 32 buchas de maconha e 49 pedras de crack, novamente encontrados com o apoio da cadela Kiara.

Em ambas as ocorrências, não houve conduzidos, e os materiais foram encaminhados à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim para os procedimentos cabíveis.

