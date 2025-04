Operação em Vitória prendeu envolvidos com o tráfico de drogas

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória, com o apoio de policiais da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e da Polícia Penal do Espírito Santo (PPES), prendeu, na manhã desta terça-feira (1º), três suspeitos, de 18, 22 e 31 anos e, apreendeu um adolescente de 17 anos, durante uma operação policial realizada no bairro Grande Vitória, em Vitória.

Na ocasião os policiais deram cumprimento a mandados de busca e apreensão domiciliar, ocasião em que foram presos três adultos e apreendido um adolescente, todos em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Todos os envolvidos possuem ligação com o tráfico de drogas na área.

Durante a ação foram apreendidos 1.462 pinos de cocaína, um pacote com 270 gramas de cocaína, oito papelotes de cocaína, 155 pedaços de maconha, 78 frascos de loló, 29 porções de haxixe, 116 pedras de crack, além de R$ 900,00 em espécie, balança de precisão, material para embalo de drogas, rádios comunicadores, câmeras de videomonitoramento e aparelhos celulares.

As investigações continuam para apurar o possível envolvimento dos capturados, bem como de outros traficantes do bairro Grande Vitória, na prática de crimes de homicídio.