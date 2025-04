Operação policial prende líder do tráfico e apreende fuzil no litoral

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Marataízes, em conjunto com a Delegacia Regional de Itapemirim, o Serviço de Inteligência, a Força Tática da 9ª Companhia Independente da Polícia Militar do Espirito Santo (PMES) e o K9 da Guarda Civil Municipal (GCM) de Marataízes, realizou, na noite dessa sexta-feira (25), uma operação para cumprimento de mandados de busca e apreensão em duas residências localizadas no bairro Belo Horizonte e na localidade de Imburi, ambos em Marataízes.

De acordo com a investigação, as casas alvos da operação são vinculadas a um suspeito de liderar o tráfico de drogas no bairro Bela Vista, em Cachoeiro de Itapemirim, com ligação à facção criminosa Comando Vermelho (CV).

Na primeira ação, no bairro Belo Horizonte, onde o suspeito estava residindo, os policiais apreenderam uma pistola calibre .380, carregada com 11 munições, escondida em uma área de mata atrás da casa. No local, o suposto líder do tráfico e seu cunhado foram presos.

Em seguida, na residência localizada em Imburi, na zona rural de Marataízes, onde, segundo as investigações, a liderança escondia armas e drogas, foram apreendidos um fuzil Colt M4 calibre 5.56, três carregadores de fuzil, 52 munições calibre 5.56, uma espingarda calibre 12, 44 munições calibre 12, uma munição calibre 7.62, uma munição calibre .38 e R$ 604,00 em espécie. No local foi preso o caseiro, que possui passagem por homicídio no município de Cariacica.

“Essa foi a primeira apreensão de um fuzil desse tipo no litoral sul do Estado, o que evidencia o alto poder de fogo das facções criminosas que atuam na região. A operação é resultado de um trabalho minucioso de investigação e da integração entre as forças de segurança, que têm atuado de forma firme e coordenada no combate ao tráfico e à criminalidade organizada”, disse o titular da Delegacia de Polícia (DP) de Marataízes, delegado Thiago Viana.

Os três detidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia (DP) de Marataízes. O suspeito de 39 anos, apontado como líder do tráfico, e o caseiro de 49 anos, foram autuados por posse ilegal de arma de uso restrito. Ambos foram conduzidos ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Marataízes, onde permanecerão à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.