Orla de Comburi recebe prova de corrida nacional em maio

Pela primeira vez, o Espírito Santo receberá a Corrida Nacional do Sesi, na Orla de Comburi, em Vitória. A prova, que celebrará o Dia Internacional do Trabalhador, acontecerá de forma simultânea em outros 22 estados, no dia 1º de maio.

A corrida unificada tem o apoio do Conselho Nacional do Sesi e conta com a participação dos departamentos regionais de diversos estados brasileiros. A iniciativa eleva a Corrida do Sesi a um novo patamar, promovendo saúde e bem-estar para trabalhadores da indústria e toda a sociedade.

“A prática esportiva é uma aliada essencial na promoção da saúde e no bem-estar dos trabalhadores. Com essa corrida nacional, o Sesi amplia seu impacto, incentivando a atividade física e a integração entre os participantes em diferentes regiões do país”, destaca Flávio Rodrigues, gerente executivo do Sesi Saúde e Segurança na Indústria.

Trajetos

Os participantes de todo o país poderão se inscrever para trajetos de 5 ou 10km. Para quem não desejar correr, também há a alternativa de caminhada de 5km.

Largada: Atlântica Parque, Avenida Dante Michelini, S/n, Jardim Camburi, Vitória, Es (em Frente Ao Viaduto Araceli Cabrera Crespo, No Final Da Orla De Camburi), às 7h30.

Prêmios e brindes

Os inscritos irão ganhar um kit atleta, com camiseta de competidor, uma “sacochila” personalizada e uma medalha de participação.

Já para os primeiros colocados das modalidades, além do kit e das medalhas, ganharão troféus.

Solidariedade

Além de estimular práticas saudáveis, a primeira Corrida Nacional também vai promover ações solidárias, ao permitir que parte do pagamento da taxa de inscrição seja feita com a doação de alimentos não perecíveis, que serão destinados a entidades sociais.

Modalidades

5km Solo Geral (acima de 14 anos)

10km Solo Geral (acima de 16 anos)

Caminhada (5km) (idade livre)

Entrega dos kits

Quarta-feira, 30/04/2025 | 10h às 20h | Ginásio de Esportes do Sesi de Jardim da Penha – Av. Francisco Generoso da Fonseca, 271-75, bairro Jardim da Penha, Vitória, ES (ref. próximo à Paróquia São Francisco de Assis)

Inscrições (Lote Único)

Inteira: R$ 130,00

Meia Social: R$ 65,00 + 2kg de alimentos não perecíveis (entregues na retirada do kit)

Meia Social Indústria (obrigatório informar o CNPJ na inscrição): R$ 65,00 + 2kg de alimentos não perecíveis (entregues na retirada do kit)

Meia regulamentada: R$ 65,00

Acesse e inscreva-se: https://conteudo.sesies.com.br/corrida-sesi.

