Outro! Jacaré é resgatado em bueiro de bairro na Serra

Um jacaré-do-papo-amarelo foi resgatado em um bueiro na Avenida Brasil, no bairro Novo Horizonte, na Serra, na tarde desta quinta-feira (24).

A Avenida Brasil, uma via muito movimentada, possui três bueiros — um de cada lado e uma boca de lobo no meio da rua —, que têm contato direto com uma lagoa próxima, habitat dos jacarés.

Segundo o pesquisador Lucas Yu, do Projeto Caiman, esse tipo de ocorrência é rotineiro na região. “É a terceira vez que vou lá fazer resgate de jacaré. Já pegamos um no verão”, relatou.

Os moradores, acostumados com a presença dos répteis, chegam a alimentar os animais, jogando comida pelos bueiros. Durante a operação, a cabeça do jacaré era visível de cima.

Ao abrir a tampa do bueiro, o animal fugiu para a boca de lobo no meio da rua. A equipe levou cerca de 10 minutos para abrir o local com um macaco hidráulico e capturar o jacaré.

Após a retirada, a equipe do Projeto Caiman inspecionou os bueiros para verificar se havia outros animais, já que, segundo os moradores, dois jacarés foram vistos no local no último sábado. Nenhum outro foi encontrado. A equipe destacou que a presença de jacarés é comum na área devido à proximidade com a lagoa.