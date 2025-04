Padre Fábio de Melo se apresenta em Cachoeiro no próximo dia 17

Após enfrentar um período de depressão e compartilhar a sua luta com o Brasil, Padre Fábio de Melo volta aos palcos com energia renovada e o Espírito Santo será um dos primeiros estados a recebê-lo nessa nova fase. No dia 17 de maio de 2025, o sacerdote e cantor será a grande atração do Festival Adorai Jesus, que acontece no Parque de Exposições de Cachoeiro de Itapemirim.

Hoje, já recuperado e em sua melhor fase emocional e espiritual, Padre Fábio promete uma apresentação emocionante, marcada por mensagens de fé, superação e entrega.

Além dele, a mesma noite reunirá outros grandes nomes da música católica, como Rosa de Saron, Dalvimar Gallo (Anjos de Resgate), Missionário Shalom e o vibrante DJ JP da Imaculada, além de duas atrações capixabas locais que prometem representar a cultura e a fé do Espírito Santo com autenticidade.

O Festival Adorai Jesus vai muito além dos shows. Será um espaço completo para toda a família, com:

Tendas de confissão

Adoração ao Santíssimo

Exposição Pastoral com movimentos e comunidades

Lojinhas católicas

Praça de alimentação variada

Espaço kids para as crianças

Área Comfort com cadeiras

Acessibilidade total

Os ingressos já estão disponíveis incluindo a modalidade Meia Solidária: levando 1 kg de alimento não perecível, o público garante o desconto e ainda ajuda quem precisa. Toda a arrecadação será doada à Cáritas Diocesana, que fará a distribuição dos alimentos.

O Festival Adorai Jesus será uma noite para jovens, adultos, famílias inteiras e para todos que desejam viver um encontro verdadeiro com Deus com muita música; boa estrutura, louvor e adoração.

Serviço

Não perca! Festival Adorai Jesus

Data: 17 de maio de 2025

Local: Parque de Exposições de Cachoeiro de Itapemirim

Ingressos: www.festivaladorai.com.br