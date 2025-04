Palestra sobre ‘rações verdes’ é tema do PROINTEC em Piúma; veja

O município de Piúma, no litoral sul do Espírito Santo, será palco da terceira edição do PROINTEC – Piscicultura In Foco: Economia Azul e Piscicultura, que acontece nos dias 10 e 11 de abril. O evento será realizado no campus do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) e tem entrada gratuita.

Reconhecido como um dos principais fóruns sobre o desenvolvimento sustentável da aquicultura no estado, o PROINTEC reunirá produtores, especialistas e representantes de instituições públicas e privadas para discutir práticas inovadoras e políticas públicas voltadas ao fortalecimento do setor.

Entre os destaques da programação está a palestra “Rações Verdes para Piscicultura”, ministrada por Manuel dos Santos Pires Braz Filho. Zootecnista, especialista em Microbiologia e Engenharia Ambiental Sanitária, o palestrante também atua como consultor do Sebrae, instrutor do Senar e consultor da Periodika Nutrition Research.

Parcerias e organização

O PROINTEC é promovido pelo Instituto Sustentabilidade Brasil (ISB), Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), Ifes – Campus Piúma, Federação da Agricultura e Pecuária do Espírito Santo (FAES) e Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (SECTI). O evento conta ainda com a co-realização da Associação de Produtores Familiares de Peixes Ornamentais do Litoral Sul do Espírito Santo (APROFAPEOL-SUL), e da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (SEAG), além do apoio do portal AQUINOTICIAS.COM, da Prefeitura e da Câmara de Vereadores de Piúma.

Com uma programação diversificada e a presença de especialistas renomados, o evento promete fortalecer o debate sobre a Economia Azul, promovendo soluções inovadoras e sustentáveis para o setor aquícola capixaba.

O 3º Simpósio de Economia Azul e Piscicultura promete um debate essencial sobre o futuro do setor no Espírito Santo.

Confira a programação completa:

Dia 10 de Abril (Quinta-Feira):

8h: Credenciamento

Painel: Economia Azul

9h20: Marcelo Fanttini Polese – Papel do Ifes para com o Des. da Economia Azul no Estado do ES

10h10: Thauan Santos – Economia Azul no Brasil e no Mundo

11h: Ingrid Tavares Costa – A Perspectiva da Economia Azul para o Estado do ES

12h: Almoço

Painel Peixes Ornamentais (Moderador: Alexandre Augusto Oliveira Santos)

13h30: João Vitor Manhães (Pezão) – Criação de Peixes Ornamentais como Negócio

14h20: Guido Salardani – Produção de Peixes Ornamentais na Zona da Mata Mineira

15h10: Fábio Carvalho Serafim e Sérgio João Moreira – Manejo e Desafios da Produção de Peixes Ornamentais

16h: Mesa de Debate

Dia 11 de Abril (Sexta-Feira):

8h: Credenciamento

Painel Aquicultura: Produção (Moderadora: Priscila Vieira Rosa)

8h30: Lucimary Soromenho Ferri Nascimento – Ações de Ater do Incaper e a Piscicultura no ES

9h20: Emanuel Ramos Viquetti – A Epagri E A Piscicultura em Santa Catarina: Profissionalização e Viabilidade Econômica

10h10: Sérgio Piconi – Parametro da Pisicultura no Estado do Paraná e Oportunidades para o Espirito Santo

11h: Mesa De Debate

12h: Almoço

Painel Aquicultura: Nutrição (Moderadora: Lucimary Soromenho Ferri Nascimento)

13h30: Manuel Dos Santos Pires Braz Filho – Rações Verdes para Piscicultura

14h30: Priscila Vieira Rosa – Avanços em Nutrição de Peixes

15h30: Mesa de Debate

16h30: Encerramento

Serviço:

Evento: 3º Simpósio de Economia Azul e Peixes Ornamentais

3º Simpósio de Economia Azul e Peixes Ornamentais Data: 10 e 11 de abril

10 e 11 de abril Local: Ifes – Campus Piúma

Ifes – Campus Piúma Tema: PROINTEC – Simpósio de Economia Azul e Peixes Ornamentais

PROINTEC – Simpósio de Economia Azul e Peixes Ornamentais Entrada: Franca

Instagram do evento: @prointec_es

Inscrições: https://forms.gle/NgSrwfMiMSCRjUYr7

Imagens: Prointec