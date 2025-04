Papa Francisco surpreende fiéis com aparição no Domingo de Páscoa

O papa Francisco fez uma aparição pública na manhã deste Domingo de Páscoa (20), na Praça de São Pedro, no Vaticano, surpreendendo milhares de fiéis que participavam da celebração. Após semanas afastado por questões de saúde, o pontífice abençoou os presentes e fez um forte apelo por solidariedade, paz e desarmamento em sua tradicional mensagem pascal.

“Cristo ressuscitou! Neste anúncio encerra-se todo o sentido da nossa existência”, declarou o papa. Em seu discurso, Francisco destacou a importância da vida humana, desde a infância até a velhice, e criticou a cultura do descarte que, segundo ele, cresce em vários países. “Aos olhos de Deus, todas as vidas são preciosas”, afirmou.

“Urbi et Orbi”

Durante a bênção “Urbi et Orbi”, o líder da Igreja Católica pediu que os líderes políticos abandonem a lógica do medo e direcionem esforços para combater a fome, ajudar os mais necessitados e investir no desenvolvimento humano. “Não é possível haver paz sem um verdadeiro desarmamento. A busca por segurança não pode se transformar em uma corrida armamentista”, alertou.

Francisco esteve acompanhado pelo cardeal-protodiácono Dominique Mamberti e pelo cardeal Fernando Vérgez Alzaga, presidente da Pontifícia Comissão para o Estado da Cidade do Vaticano.

A presença do pontífice no Domingo de Páscoa ganhou ainda mais destaque por acontecer após uma internação de 38 dias em decorrência de uma pneumonia que comprometeu ambos os pulmões. Por recomendação médica, ele deveria manter repouso e evitar compromissos públicos pelos próximos dois meses.

Agenda discreta

Mesmo assim, o papa tem mantido uma agenda discreta, participando pontualmente de algumas celebrações. No Sábado de Aleluia (19), apareceu na Basílica de São Pedro em uma cadeira de rodas, onde saudou fiéis e realizou orações.

Na Sexta-Feira Santa, Francisco não participou da tradicional Via-Sacra no Coliseu, que foi presidida pelo cardeal Baldo Reina, vigário-geral da Diocese de Roma. Em vez disso, divulgou uma mensagem com reflexões sobre a data, reafirmando o chamado à reconciliação e à confiança mútua entre os povos.