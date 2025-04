Parceria garante curso e emprego a atendidos da Assistência Social

A Secretaria de Desenvolvimento Social firmou uma importante parceria com a empresa Afrodisíaca Alimentos, que vai beneficiar diretamente os usuários acompanhados pelos diversos setores da pasta, incluindo jovens, mulheres e idosos.

Por meio do acordo, a fábrica de salgados, comandada pelo empresário Gilson Rosa, abrirá suas portas para oferecer cursos de capacitação profissional. Além de ceder o espaço, a empresa também será responsável pelo custeio dos insumos e dos instrutores que conduzirão as atividades.

Um dos destaques da parceria é a oportunidade real de inserção no mercado de trabalho: os participantes que se destacarem durante o curso poderão ser contratados pela própria Afrodisíaca Alimentos.

A iniciativa foi celebrada como uma verdadeira união de esforços entre o setor público e a iniciativa privada, promovendo inclusão, qualificação e geração de emprego e renda para a população assistida.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui