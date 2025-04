Paredão BBB 25: confira as parciais atualizadas das enquetes

O 18º Paredão do BBB 25 está formado e promete uma disputa acirrada. Diego Hypolito, Renata e Vitória Strada estão na berlinda e um deles dará adeus ao prêmio milionário na noite desta quinta-feira (17), durante o programa ao vivo.

A formação do paredão começou na terça-feira (15), logo após a eliminação de Delma, que deixou a casa com 67,19% da média de votos. Em seguida, João Pedro venceu a Prova do Líder pela terceira vez consecutiva e indicou Vitória Strada diretamente ao Paredão.

Diego Hypolito já estava na mira após apresentar o pior desempenho na prova. Para completar o trio emparedado, Renata foi a mais votada pela casa.

A votação segue aberta no Gshow até o programa ao vivo desta noite. Enquanto isso, a Enquete UOL — apesar de não oficial — funciona como um forte termômetro da opinião do público.

Parcial da Enquete UOL: quem sai no 18º paredão do BBB 25?

Na parcial da tarde desta quinta-feira (17), Diego Hypolito aparece como o mais votado para sair, com 54,13% dos votos. Renata segue logo atrás, com 42,71%, indicando um cenário apertado. Já Vitória Strada é a menos votada até o momento, com apenas 3,16%.

A expectativa é grande, e tudo pode mudar nas próximas horas!