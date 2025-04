Paredão BBB 25: enquete atualizada prevê surpresa

Falta pouco para mais uma eliminação no BBB 25, e a disputa está acirrada entre Guilherme, Joselma e Renata. De acordo com a enquete mais recente da Coluna Play, Renata lidera as intenções de voto para deixar o reality, somando 49,69%. Joselma aparece logo atrás, com 48,58%. Guilherme, por outro lado, está praticamente fora de risco, com apenas 1,73%.

É importante lembrar que essa enquete do portal O Povo não influencia diretamente nos resultados do BBB 25. A votação oficial acontece exclusivamente no site do programa, o Gshow.com/bbb, onde o público vota para eliminar um dos emparedados da semana.

Como foi formado o paredão do BBB 25?

Na noite de ontem, o BBB 25 acelerou com a dinâmica do Modo Turbo. O programa começou revelando o resultado do paredão anterior, que culminou na eliminação de Delma. Em seguida, os participantes enfrentaram uma nova Prova do Líder, vencida por João Pedro. Ele teve a missão de dividir a casa entre o grupo VIP e a Xepa, dando início à formação do novo paredão.

Foram três indicações ao paredão:

Diego, que já estava emparedado por ter o pior desempenho na Prova do Líder; Vitória, indicada diretamente por João Pedro, o líder da semana; Renata, escolhida pela casa durante a votação no Confessionário.

Veja como foi a votação da casa:

Diego votou em Renata

Vitória votou em Renata

Renata votou em Guilherme

Guilherme votou em Renata

Com três votos, Renata completou o trio da berlinda, que originalmente seria entre Diego, Renata e Vitória. No entanto, com a repercussão do público, o paredão acabou sendo entre Guilherme, Joselma e Renata.

Agora, resta ao público decidir quem deve deixar o BBB 25. A expectativa é alta, e a diferença entre Renata e Joselma é mínima, segundo as parciais.