Parque Cultural Casa do Governador vai receber mais de 750 atividades

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura (Secult), e o Instituto ArteCidadania anunciaram, nesta quarta-feira (09), a intensa programação de 2025 do Parque Cultural Casa do Governador, espaço de arte, sustentabilidade e educação em Vila Velha. O evento teve a presença do governador Renato Casagrande e do pensador e ativista indígena Ailton Krenak, curador do seminário “Desnaturada: Chamado Ancestral”, um dos destaques da programação.

Ao longo de 2025, serão realizadas mais de 750 atividades, incluindo visitas mediadas ao acervo de esculturas, a aquisição de novas obras de arte, o lançamento do primeiro catálogo do acervo de esculturas, a inauguração de uma galeria dedicada a exposições temporárias, uma vasta programação de espetáculos artísticos, o talk-show De Conversa em Conversa e uma grande oferta de oficinas e cursos de formação, entre outras atrações.

Todas as atividades oferecidas pelo Parque Cultural Casa do Governador são gratuitas. O Governo do Estado espera receber em 2025 um público superior a 120 mil pessoas no espaço, que tem 93 mil metros quadrados e funciona de terça a sábado, das 8h às 17h; e aos domingos, das 8h às 15h. Os ingressos para as atividades podem ser obtidos por meio da plataforma Inti, no endereço: https://parqueculturalcasadogovernador.byinti.com/#/.

Inaugurado em maio de 2022, o Parque Cultural Casa do Governador está localizado na Residência Oficial do Governo do Estado, no bairro Praia da Costa. O espaço tem a programação estruturada em três eixos complementares: arte, sustentabilidade e educação. Foi concebido como um espaço dedicado à valorização da produção cultural local e também é reconhecido como a maior galeria de arte ao ar livre do Espírito Santo com um acervo de obras permanentes e temporárias.

“Tomamos a decisão de compartilhar esse espaço com a sociedade. Um espaço maravilhoso em que a população tinha curiosidade no que tinha atrás desses muros. Poder apresentar uma programação com diversas atividades culturais é uma grande alegria. Uma programação organizada e profissional. Vamos avançando a cada dia, trocando o pneu do carro com ele andando. Iniciamos a gestão do Parque Cultural de forma amadora, mas agora estamos profissionalizando. Teremos novidades como, por exemplo, o seminário do Ailton Krenak e também uma galeria onde ficava o gabinete do governador, ou seja, um local que era fechado para reuniões esporádicas e que se torna mais uma opção de exposição cultural. O Parque também tem se tornado referência na área ambiental e para o turismo”, destacou Casagrande.

Programação

A programação do Parque Cultural Casa do Governador em 2025 conta com o patrocínio ouro da EDP e o patrocínio prata do Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Rouanet (Ministério da Cultura / Governo Federal), e o patrocínio prata da ArcelorMittal. A gestão é do Instituto ArteCidadania, organização da sociedade civil selecionada pelo Governo do Estado por meio de chamamento público realizado em 2024.

“Fazer a gestão e a programação do Parque Cultural Casa do Governador, em parceria com o Governo do Estado, é um desafio que o Instituto ArteCidadania abraçou com entusiasmo. A missão é ampliar o impacto que o espaço tem na vida das pessoas, oferecendo uma programação inclusiva, acessível e transformadora. Trata-se de uma iniciativa de responsabilidade social, ambiental e cultural, com uma abordagem generosa e plural”, afirmou o diretor da entidade, Sérgio Sá Leitão.

“Promover a cultura é uma das prioridades na estratégia de sustentabilidade da EDP, pois gera valor para a sociedade como um todo. A cultura impulsiona a educação, a cidadania e o bem-estar emocional, além de promover a diversidade, já que contribui para a compreensão e a valorização de diferentes costumes e tradições. Apoiar iniciativas como essa reforça o compromisso da EDP com a transformação da sociedade por meio da cultura e educação”, diz Dominic Schmal, diretor de ESG da EDP na América do Sul.

O diretor de Sustentabilidade e Relações Institucionais da ArcelorMittal, João Bosco Reis da Silva, destaca a importância do espaço para o acesso à cultura: “O Parque Cultural Casa do Governador tem se mostrado um importante espaço para democratização do acesso à cultura e um excelente uso do espaço público para promoção do lazer e do turismo. A histórica Casa do Governador abriga um espaço acolhedor, com uma das vistas mais bonitas da região metropolitana. É possível sentir na alma aqui, ao admirar uma obra de arte, a conexão entre a cultura, o meio ambiente e o social. Ter o aço da ArcelorMittal presente em esculturas e na infraestrutura do Parque reforça nosso senso de pertencimento com o Espírito Santo e os 41 anos de nossa história aqui.”

“A parceria com o Parque Cultural Casa do Governador reforça nossa estratégia de apoiar projetos que promovam conexões entre pessoas e democratizem o acesso à cultura. A programação prevista proporcionará diversas interações para a população do Espírito Santo, estado no qual estamos presentes há décadas e que faz parte de nossa história”, acrescentou o diretor presidente do Instituto Cultural Vale, Hugo Barreto.

Desnaturada

O seminário “Desnaturada: Chamado Ancestral” acontecerá nos dias 14, 15 e 16 de maio no Bosque de Esculturas do Parque Cultural Casa do Governador. O evento vai reunir dezenas de pensadores e ativistas, convidando o público a refletir sobre o termo “Desnaturada”: a desnaturalização da vida no planeta e como germinar um futuro em que seja possível resgatar a ancestralidade e a naturalidade da existência humana. Essa é a segunda edição do evento: a primeira aconteceu no Ceará em 2023.

“O planeta é um único organismo. Quando a gente convoca a ideia de falar dessa natureza, e usando o termo desnaturada, é uma chamada para o afastamento que as nossas práticas e as nossas experiências, inclusive culturais, produziram ao longo de todo período moderno, desde a industrialização”, declarou Ailton Krenak, ativista político indígena, professor, filósofo, poeta, contador de histórias e escritor, autor de obras fundamentais como “Ideias para adiar o fim do mundo” e “Futuro Ancestral”.

A programação terá oficinas, vivências e debates em torno do tema principal, com convidados como Sidarta Ribeiro, Nuriti Bensusan e Fabio Scaran, além do próprio Krenak. Haverá também apresentações musicais e de jogos indígenas. É um ciclo de conversas entre cientistas, artistas e pensadores indígenas e quilombolas. Serão disponibilizados 500 ingressos gratuitos para cada dia. As inscrições podem ser feitas a partir desta quinta-feira (10) pelo site.

“Ter Ailton Krenak com a gente nessa nova fase do Parque Cultural, trazendo de forma tão especial a segunda edição do ciclo Desnaturada, tem um peso muito especial. Os temas e a sensibilidade de Krenak nos inspiram e enriquecem a nossa tão plural programação de 2025”, destaca o secretário de Estado da Cultura, Fabrício Noronha.

Confira outros destaques da programação de 2025

Parque Aberto: A programação, que acontece duas vezes por mês, sempre aos domingos, passará a ocorrer também aos sábados a partir de junho, com apresentações de música instrumental, além das demais atrações. O evento tem por objetivo oferecer atividades culturais em diversos segmentos artísticos e criativos. A programação conta atualmente com cinco atividades a cada edição: duas atrações artísticas; a Feira Curva, com empreendedores capixabas de economia criativa apresentando seus produtos; atividades do corpo, com a oferta de aulas e vivências que promovem a saúde física e mental; visitas mediadas com a equipe de educadores pelas obras do Parque; e oficinas criativas. Serão seis atividades a partir de junho.

Programação TVE-ES: As apresentações musicais do Parque Aberto serão filmadas e exibidas em TV aberta através de uma parceria com a TV Educativa do Espírito Santo. Serão 12 edições, com transmissão quinzenal aos domingos. Além dos shows, haverá entrevistas com os artistas.

Seminários: Eventos semestrais com temáticas alinhadas aos pilares centrais do Parque (arte, sustentabilidade e educação). “Desnaturada: Chamado Ancestral”, o primeiro dos seminários, com realização nos dias 14, 15 e 16 de maio, tem a curadoria de Ailton Krenak, líder indígena, escritor, ativista do movimento socioambiental, filósofo e poeta.

De Conversa em Conversa: Com curadoria de Julio Diniz, trará convidados especiais da música e da literatura em um formato de talk-show, intercalando música, leituras e bate-papo. São quatro edições mensais que acontecerão nos meses de abril a julho.

Novas Obras: O acervo atual, que conta com 32 obras, será ampliado com a aquisição de cinco novas obras, que serão instaladas no Bosque de Esculturas do Parque Cultural Casa do Governador. A curadoria valoriza tanto artistas brasileiros com amplo reconhecimento quanto iniciantes que estejam despontando na cena contemporânea.

Escola Viva de Artes (EVA): A programação será voltada para formação, troca de saberes e produção de experiências em arte e meio-ambiente, abrangendo Ciclos de Formação de Educadores (que começam neste mês, no dia 24), Oficinas, Rodas de Conversa, Palestras, Seminários, Visitas Mediadas, o Programa de Acolhimento dos Vizinhos do Parque e a implementação de projetos ambientais.

Mais Infraestrutura: Diversas intervenções de melhoria da infraestrutura estão previstas, incluindo a substituição do muro de pedra atual por um gradil e implantação de uma nova entrada, de acordo com projeto arquitetônico feito pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).

Nova Sinalização: O Parque Cultural Casa do Governador terá nova sinalização, que unificará a nova identidade visual do espaço, de forma a tornar a experiência do visitante mais completa e acolhedora.

Visitas Mediadas: Acontecem de quarta a sábado, às 15h30, e aos domingos e feriados, às 10h. É possível ainda fazer o agendamento para grupos de quarta a sexta, às 8h30, 10h30 e 13h30.